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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a sürpriz hoca adayı! Süper Kupa kazanılmazsa Jindrich Trpisovsky gelecek

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın yerine geçici olarak göreve getirilen Önder Karaveli, ilk yenilgisini Konyaspor'a karşı almıştı. Süper Kupa maçında 5 Ocak'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupayı kazanamazsa Önder Karaveli ile yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılarda Karaveli'nin yerine düşünülen sürpriz ismin ise Jindrich Trpisovsky olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a sürpriz hoca adayı! Süper Kupa kazanılmazsa Jindrich Trpisovsky gelecek

Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalyaspor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler, yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a sürpriz hoca adayı! Süper Kupa kazanılmazsa Jindrich Trpisovsky gelecek

Sabah'ın haberine göre; Yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a sürpriz hoca adayı! Süper Kupa kazanılmazsa Jindrich Trpisovsky gelecek

TEK ENGEL SÖZLEŞMESİNİN 2023'TE BİTMESİ

Daha önce Pinheiro'nun kıyısından dönen Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jindrich Trpisovsky oldu. 2017-18 sezonu devre arasından bu yana Çekya ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, en güçlü aday konumunda.

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