BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a sürpriz hoca adayı! Süper Kupa kazanılmazsa Jindrich Trpisovsky gelecek

Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalyaspor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler, yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor.

Sabah'ın haberine göre; Yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek.