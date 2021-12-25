Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü! 'Paralar nerede?' denirken...

Mali ve İdari Genel Kurulları, pandemiden dolayı istediğimiz zamanda yapamadık. Mayıs ayında 3 kupayı kaldırdıktan sonra popülist olarak bir genel kurul yapabilirdim ama derdim o değildi. Mayıs ayında 3 kupa kaldırmış olan kulübün taraftarlarının bunun tadını çıkarmasını arzu ettim.

Bizi eleştirenler var sosyal medyada. Evlerinde sıcacık otururken, ben iki kovid, bir tane de kol kırığı geçirdim. Helal olsun. Eleştirin ama insaf biraz! Sosyal medyada abuk subuk eleştiriler yapanları esefle kınıyorum.

ÇEBİ: 'PARALAR NEREDE?' DENİRKEN...

Bizden evvelki yönetim kurulunun 'paralar nerede' derken Mayıs ayında aday olduklarını ve Ekim ayında gittiklerini biliyorsunuz. 'Benim altımı oydular' diyorlar ben kimsenin altını oymadım. 'Paralar nerede?' diye de ben bağırtmadım. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan deniyor, altımızı oyuyorlar deniyor... Çıkın açıklayın. O da yok.

Beyler, ben kimsenin altını oymadım. Gidildi. Gidilirken, mayıs ve ekim arasına ne oldu. Eylülün sonu itibarıyla UEFA'dan temiz kağıdı alıp, Avrupa'ya katılabilmek için borçlarınızı ödeyeceksiniz. Giderken ne yaptılar biliyor musunuz?

Eski yönetim giderken 'Biz Eylül'ün ödemesini yapmayacağız, çünkü Ekim'de seçim var' diyerek UEFA dilekçe verdi. Biz bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Eski yönetimin 1 lira alacağı yoktu. Alacağı olanlar da loca alıp gitti.

ÇEBİ'DEN UEFA'YA SİTEM!

UEFA'ya dilekçe verdiler. Eylülün ödemelerini yapmayacağız çünkü ekimde seçim var dediler. UEFA buna neden müsaade etti o da meçhul. Ekim sonuna kadar 4 günü olacak yönetimin önüne koydular bunu.