Beşiktaş'ta Fikret Orman idari ve mali yönden ibra edilmedi! (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.



İBRA EDİLMEYEN YÖNETİM NE OLUR?

Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tamamı ibra edilmezse, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir. Aksi takdirde dava, hukuki yarar yokluğundan reddedilir. Özetle durum madde madde şu şekilde;

Yönetimlerin ibra edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek olası ihtimaller;

- İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar. - Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.

- Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur.

- İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.

- İbra davası açılabilmesi için hesapların usulüne uygun olarak tutulması gerekir.

- Yönetim kurulu üyeleri ibra edilmeme halinde kişisel haklarının ihlale uğradığı iddiası ile tazminat davası açabilirler.

- İbra edilmemiş yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim kuruluna seçilebilirler.