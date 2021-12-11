Şehitler unutulmadı

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene şehit yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için hazırlanan video klip sırasında şehit yakınlarından bazıları göz yaşlarını tutamadı. Tören sonrası şehit yakınları ile törene katılanlar Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.