Eski Beşiktaşlı yönetici Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

"VALDES BAVULLARINI TOPLAMIŞTI" Naibi, bu iki isimden birinin İspanyo kaleci Victor Valdes olduğunu belirtirken, "Victor Valdes'in transferinde son noktaya kadar gelmiştik. Hatta baculcu İstanbul'a gelmek için bavullarını toplamıştı. Ancak transfer son anda iptal oldu." dedi.

"ARAYIP TRANSFERİ İPTAL ETTİLER"

Ali Naibi, transferi son anda gerçekleşmeyen yıldızlardan diğerinin de Brezilyalı ön libero Lucas Leiva olduğunu ifade ederek, "Leiva Liverpool'da forma şansı bulamıyordu. Hocası Chelsea maçında çok eksik var oynasın, öyle gitsin dedi. Maçı oynadığı ve maçın adamı seçildi. Maçtan sonra Liverpool kulübü telefon edip biz oyuncuyu bırakmıyoruz dedi" şeklinde konuştu.