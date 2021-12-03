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Eski Beşiktaşlı yönetici Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların eski yöneticisi Ali Naibi, yaptığı açıklamada kendi döneminde elden kaçan isimleri itiraf etti. Nabi konuşmasında, bir dönem Liverpool'da forma giyen Lucas Leiva ve uzun yıllar Barcelona kalesini koruyan Victor Valdes'in, Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:34
Eski Beşiktaşlı yönetici Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

Beşiktaş'ta 5 yıl futbol direktörlüğü yapan Ali Naibi, Hürriyet'e verdiği röportajda kendisi döneminde Victor Valdes ve Lucas Leiva transferlerinin son anda gerçekleşmediğini anlattı.

Eski Beşiktaşlı yönetici Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

"VALDES BAVULLARINI TOPLAMIŞTI"
Naibi, bu iki isimden birinin İspanyo kaleci Victor Valdes olduğunu belirtirken, "Victor Valdes'in transferinde son noktaya kadar gelmiştik. Hatta baculcu İstanbul'a gelmek için bavullarını toplamıştı. Ancak transfer son anda iptal oldu." dedi.

Eski Beşiktaşlı yönetici Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

"ARAYIP TRANSFERİ İPTAL ETTİLER"
Ali Naibi, transferi son anda gerçekleşmeyen yıldızlardan diğerinin de Brezilyalı ön libero Lucas Leiva olduğunu ifade ederek, "Leiva Liverpool'da forma şansı bulamıyordu. Hocası Chelsea maçında çok eksik var oynasın, öyle gitsin dedi. Maçı oynadığı ve maçın adamı seçildi. Maçtan sonra Liverpool kulübü telefon edip biz oyuncuyu bırakmıyoruz dedi" şeklinde konuştu.

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