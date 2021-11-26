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SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıkladı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı kulüp kamp kadrosunu açıkladı. Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Serdar Saatçi, Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 18:14 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 18:28
SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıkladı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılıp kötü gidişe dur demek istiyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

27 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma önmcesi kamp kadrosu açıklandı. Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Serdar Saatçi, Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sakatlığı olmaması rağmen kamp kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

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