SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıkladı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılıp kötü gidişe dur demek istiyor.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
27 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma önmcesi kamp kadrosu açıklandı. Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Serdar Saatçi, Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sakatlığı olmaması rağmen kamp kadrosuna alınmadığı öğrenildi.