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Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 18:05
Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen kontrol pas çalışması ve minik kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

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