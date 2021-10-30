Hatayspor Beşiktaş 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hatayspor BJK özet izle

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, Yeni Hatayspor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ İPTAL OLDU!

Öte yandan Beşiktaş'ın 73. dakikada Mehmet Topal ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

BATSHUAYI SAKATLANDI!

Mücadelenin 22. dakikasında siyah-beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı. Topsuz alanda sakatlanan Michy Batshuayi oyuna devam edemedi. Arka adalesini tutarak oyundan çıkan Belçikalı futbolcunun yerine Kenan Karaman girdi.

Beşiktaş, bu sonuçla 20 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 23'e yükseltti.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise 7 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.



HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.