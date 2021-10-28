Kartal'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin'in performansı göz dolduruyor. West Ham, Lille, Lyon ve Nice'in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8,5 milyon Euro olsa da yönetim en az 15 milyon Euro'luk bonservis belirledi.
Kartal'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin'in performansı göz dolduruyor. West Ham, Lille, Lyon ve Nice'in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8,5 milyon Euro olsa da yönetim en az 15 milyon Euro'luk bonservis belirledi.