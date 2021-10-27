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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu A Milli Takım'a terfi ediyor! Sinan Bolat...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltıyı kurtararak takımına galibiyeti getiren isimlerden olan Ersin Destanoğlu'nun A Milli Takım'a çağrılmaya hazırlandığı belirtildi. Genç eldivenin, Sinan Bolat'ın yerine aday kadroya dahil edileceği ifade ediliyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 07:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu A Milli Takım'a terfi ediyor! Sinan Bolat...

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 81. dakikasında kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takım'a terfi ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu A Milli Takım'a terfi ediyor! Sinan Bolat...

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev maçı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte statta izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ersin'i kadroya çağırmaya hazırlandığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu A Milli Takım'a terfi ediyor! Sinan Bolat...

Ersin'in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz'un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat'ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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