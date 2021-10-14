Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosu, taraflı-tarafsız herkesin takdiri toplarken, birçok önemli dünya yıldızını renklerine katan siyahbeyazlılarda futbolcuların toplam piyasa değeri 126,75 milyon euro'ya ulaşırken, son 4 sezonun da en değerli kadrosu kuruldu. 2020-21 sezonunda 90,15 milyon euro'luk kadro değeri bulunan siyah beyazlılarda, 2019-20'de 96,48 milyon euro, 2018- 19'da ise 111,30 milyon euro'luk kadro değeri vardı.

REKOR 2016-17 SEZONUNDA

Kartal'ın tarihindeki en değerli kadro ise 2016-17 sezonunda kuruldu. Siyah beyazlılar, söz konusu sezonda 177,40 milyon Euro'luk değere ulaşmıştı. O sezon Talisca 13 milyon Euro ile Beşiktaş en yüksek piyasa değerine sahip ismi olurken, Gökhan Töre 12 milyon euro, Oğuzhan Özyakup 12 milyon euro, Aboubakar 10 milyon euro, Cenk Tosun ise 9 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti.