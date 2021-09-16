Salladık ama yıkamadık

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı temsilcimizi karşılaşmaya çok hızlı başladı. İlk 6 dakikalık bölümde yeni transfer Batshuayi ile iki net fırsat yakalayan Kara Kartal, bu pozisyonları golle sonuçlandıramadı. 20'inci dakikaya kadar oyuna adeta rakip yarı sahaya yıkmayı başaran temsilcimiz, gol ararken kalesinde golü gördü.

ERSİN'İN ŞANSSIZLIĞI

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Jude Bellingham, sağ çaprazda kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bellingham'in vuruşunda top Ersin'in bacakları arasından filelerle buluştu. Bu golden sonra da zaman zaman rakip kalede etkili olan siyah-beyazlı temsilcimiz, ilk yarının son dakikasında bu kez ceza sahası içindeki karambolde Erling Haaland'ın golüne engel olmadı

YENİ RAKİP AJAX

Soyunma odasına 2-0 geride giren temsilcimiz ikinci yarıya da istekli bir şekilde başladı. Uzatma dakikalarında Pjanic'in kullandığı serbest atışta ileri çıkan Montero topu kafayla filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kara Kartal sahadan puan alamadan ayrıldı. Beşiktaş, grupta bir sonraki maçında deplasmanda Ajax'a konuk olacak.

DORTMUND 2 YILDIZINI OYNATMADI

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, geçen hafta 4-3 kazanılan Leverkusen maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. 45 yaşındaki Alman teknik direktör savunmada Pongracic'in yerine Hummels, Witsel'in yerine ise Malen'e şans verdi.

GENÇ KARTAL 85'TE YIKILDI

Beşiktaş U-19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında karşılaştığı B. Dortmund'a 3-2 yenildi. Riva'da oynanan maçta siyah-beyazlılar devreyi 2-1 geride kapatırken, skoru 2-2'ye getiren ekibimiz, 85'inci dakikada yediği gol sonrası 3-2 kaydetti. Golleri Cemal Azad Demir (P) ile Emirhan İlkhan kaydetti.