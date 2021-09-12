Volkan Demirel'den Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı yorumu: Josef de Souza Süper Lig'in en iyisi!

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Josef de Souza oldu.



Siyah-beyazlı takımın orta sahasında önemli bir rol oynayan Josef de Souza, 87 pas girişiminde %100 isabet ile oynayarak dikkat çeken bir istatistiğin altına imza attı.



Fenerbahçe'den takım arkadaşı Josef de Souza'nın performansını değerlendiren Volkan Demirel "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, Fenerbahçe'de oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" ifadelerini kullandı.





Josef de Souza'nın Yeni Malatyaspor maçındaki istatistikleri şöyle;



- İsabetli pas: 87/87

- Uzun pas: 4/4

- Kazanılan iki mücadele: 7/11

- Kazanılan hava topu: 1/1

- Pas arası: 4

- Top çalma: 5