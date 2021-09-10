Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve maç ile ilgili detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve maç ile ilgili detaylar... | BJK haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni transferleriyle yeniden taraftarı önüne çıkacak. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 23:03 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 23:05
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve maç ile ilgili detaylar... | BJK haberleri

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

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FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

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