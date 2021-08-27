Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan İstanbul'da

Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyeis yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.