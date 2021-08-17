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Reaves turp gibi çıktı!

Beşiktaş Icrypex'in yeni transferi Josh Reaves, sağlık kontrolünden geçti. 1.93 boyundaki şutör gardın tepeden tırnağa tüm kontrolleri yapıldı. 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de boy gösteren ilk Bolivyalı oyuncu olmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Reaves turp gibi çıktı!
Beşiktaş Icrypex'in yeni transferi Josh Reaves, sağlık kontrolünden geçti. 1.93 boyundaki şutör gardın tepeden tırnağa tüm kontrolleri yapıldı. 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de boy gösteren ilk Bolivyalı oyuncu olmuştu. Ülke milli takımında sayı, asist, top çalma ve blok kategorilerinde lider durumda. Siyah-beyazlılar, Reaves'in yeni sezonda skor yükünü çekmesini bekliyorlar.
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