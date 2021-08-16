Son dakika Beşiktaş haberleri | ‘Teşekkürler hocam’
Rizespor galibiyeti sonrası başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik patron Sergen Yalçın arasındaki konuşma ortaya çıktı. Çebi “Tebrikler hocam süper başladık. Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşadık. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyorum” derken, Yalçın ise “Daha da iyi olacağız başkanım. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Sizin de desteğinizle geçen yıldan daha güzel bir sezon geçireceğiz” ifadelerini kullandı. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Rizespor galibiyeti sonrası başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik patron Sergen Yalçın arasındaki konuşma ortaya çıktı. Çebi "Tebrikler hocam süper başladık. Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşadık. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyorum" derken, Yalçın ise "Daha da iyi olacağız başkanım. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Sizin de desteğinizle geçen yıldan daha güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.