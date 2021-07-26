Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Erdal Torunoğulları görevini bıraktı

Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi.

ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?

21 Nisan 1964'te Kars'ta dünyaya gelen Erdal Torunoğulları evli ve üç çocuk babasıdır. Üniversitede ODTÜ'de okurken üçüncü sınıfta Hollanda'ya yerleşerek ticaret yapmaya başladı. 2013'te Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Fikret Orman'ın listesinde kulüp yönetiminde görev alan Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de bulunuyor. Flemenkçe ve İngilizce bilmektedir. Torunoğulları, Beşiktaş'ta futbol transfer, scouting ve futbol yapılanması sorumlusu olarak görev alıyor.

