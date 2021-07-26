Beşiktaş taraftarlarından Alex Teixeira'nın eşine: "Yenge come to Beşiktaş"

Siyah beyazlıların çok istediği yıldız isim Alex Teixeira, transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti. Brezilyalı yıldız ve eşi, Dubai'den sık sık paylaşım yapıyor. Teixeira gibi eşi Cristina da büyük ilgi gördü. Cristina'nın 10 saat içinde paylaştığı fotoğrafa akılalmaz sayıda yorum yağdı.

10 saatte 158 bin yorum alan Cristina'nın paylaşımları adeta 'Come to Beşiktaş' sloganıyla kitlendi. Josef de Souza da bu paylaşıma kalp emojisi bıraktı.







"KARARIMI AİLEMLE BİRLİKTE VERECEĞİM"

Arap takımlarından da teklif alan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dubai'ye gitmesinin ardından geçen hafta "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı.



