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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Pablo Sarabia bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, bir yandan Rachid Ghezzal için Galatasaray'la çekişirken, diğer taraftan da Cezayirli yıldızın alternatiflerini belirlemeye başladı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara son olarak Pablo Sarabia önerildi. PSG forması giyen İspanyol yıldızın menajeri Samira Samii'in siyah-beyazlı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Pablo Sarabia bombası!

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın alternatiflerine bir yenisi daha eklendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ghezzal'ın kalmasını istiyor ancak kalmazsa alternatiflerini de belirlemiş durumda.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Pablo Sarabia bombası!

Bruma, Rony Lopes ve Daniele Verde favoriler. Ancak Antalyaspor'un eski teknik direktörü olan PSG'nin yeni futbol direktörü Leonardo'nun kadroda görmek istemediği Pablo Sarabia menajeri Samira Samii tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Pablo Sarabia bombası!

Samii'nin bizzat Erdal Torunoğulları'nı aradığı ve İspanyol sağ kanat oyuncusunu önerdiği iddia edildi. PSG iki sezon önce İspanyol yıldızı Sevilla'dan 18 milyon euro'ya aldı.

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