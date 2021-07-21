Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Pablo Sarabia bombası!

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın alternatiflerine bir yenisi daha eklendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ghezzal'ın kalmasını istiyor ancak kalmazsa alternatiflerini de belirlemiş durumda.
Bruma, Rony Lopes ve Daniele Verde favoriler. Ancak Antalyaspor'un eski teknik direktörü olan PSG'nin yeni futbol direktörü Leonardo'nun kadroda görmek istemediği Pablo Sarabia menajeri Samira Samii tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Samii'nin bizzat Erdal Torunoğulları'nı aradığı ve İspanyol sağ kanat oyuncusunu önerdiği iddia edildi. PSG iki sezon önce İspanyol yıldızı Sevilla'dan 18 milyon euro'ya aldı.