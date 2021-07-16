Son dakika Beşiktaş haberleri | Yeni transfer Kenan Karaman açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle yeni yabancı kuralına göre adımlar atan siyah beyazlılar, bu doğrultuda Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katmıştı. Kartal son olarak milli futbolcu Kenan Karaman ile resmi sözleşme imzaladı. Golcü futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde soruları yanıtladı.

İşte Kenan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Böyle büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Çok gururluyum. İnşallah burada güzel sezonlar geçiririz.

Kendi ülkemde olmak çok güzel bir şey. Futbol hayatımı hep Almanya'da sürdürdüm. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi EURO 2020'den de önceydi, beni ısrarla transfer etmek istediler. Aklımda hep Beşiktaş vardı.

Kaan Ayhan benim çok yakın arkadaşım. O da bir gün Türkiye'de oynamak ister diye düşünüyorum. Ama geleceği hakkında kendisi karar vermek ister.

Türkiye'den farklı tekliflerde oldu. Ama en erken Beşiktaş davrandı. İlk baştan beri Beşiktaş güzel bir his verdi. Burada olduğum için çok çok mutluyum.

Sergen hocayı küçüklüğümden beri takip ediyorum. Hem futbolculuğunu hem hocalığını seviyorum. Bana çok şey katacağını düşünüyorum.

Kendimi en iyi santrfor bölgesinde görüyorum. %100 performansımı orada verebiliyorum.

Benim için Şampiyonlar Ligi de çok önemli, Beşiktaş'a gelme sebeplerimden biri. Şampiyonlar Ligi bambaşka olacak, kendimi iyi hazırlayacağım.

Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Olcay abi çok sevdiğim bir abidir. İnşallah gollerimle asistlerimle Beşiktaş'a hizmet ederim. Beşiktaş taraftarına hayranım.