Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayir dahil 8 ismin üstünü çizdi! "Takım bulsunlar"

Yeni sezon çalışmalarına dün start veren Beşiktaş'ta 2021-22'in kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ederken takımda düşünülmeyen isimler de belli oldu.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin ile yaptığı toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden 8 isimden kendilerine kulüp bulması istendi.

İşte o isimler;

DOUGLAS

TYLER BOYD

JEREMAIN LENS

UMUT NAYIR

ERDOĞAN KAYA

ERDEM SEÇGİN

ALPAY ÇELEBİ

KEREM KALAFAT

LENS, BOYD VE DOUGLAS İSTEMİYOR

Hürriyet'in haberine göre geçen yıl transfer ücreti Beşiktaş Kulübü tarafından verilerek Karagümrük'e kiraya verilen Lens'in yöneticilere "Beşiktaş'ın verdiği parayı kimse önermiyor. Bu nedenle bende geleceğimi düşünmek zorundayım. 1 yıl daha beklerim" yanıt verdiği öğrenildi.

Geride kalan sezonun 2. yarısını Sivas'ta geçiren Boyd'un yanı sıra 1.5 yıldır sahaya dahi çıkmayan Douglas'ın da Lens ile aynı yanıtı verdikleri ifade edildi.