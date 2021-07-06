Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayir dahil 8 ismin üstünü çizdi! "Takım bulsunlar"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayir dahil 8 ismin üstünü çizdi! "Takım bulsunlar"

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesine göre hareket eden yönetim, oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra tecrübeli teknik adam 8 ismin ise takımdan ayrılmasını istedi. Sözleşmeleri devam eden Douglas, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Alpay Çelebi ve Kerem Kalafat'tan takım bulmaları istenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 18:02
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayir dahil 8 ismin üstünü çizdi! "Takım bulsunlar"

Yeni sezon çalışmalarına dün start veren Beşiktaş'ta 2021-22'in kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ederken takımda düşünülmeyen isimler de belli oldu.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin ile yaptığı toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden 8 isimden kendilerine kulüp bulması istendi.

İşte o isimler;

DOUGLAS
TYLER BOYD
JEREMAIN LENS
UMUT NAYIR
ERDOĞAN KAYA
ERDEM SEÇGİN
ALPAY ÇELEBİ
KEREM KALAFAT

LENS, BOYD VE DOUGLAS İSTEMİYOR

Hürriyet'in haberine göre geçen yıl transfer ücreti Beşiktaş Kulübü tarafından verilerek Karagümrük'e kiraya verilen Lens'in yöneticilere "Beşiktaş'ın verdiği parayı kimse önermiyor. Bu nedenle bende geleceğimi düşünmek zorundayım. 1 yıl daha beklerim" yanıt verdiği öğrenildi.

Geride kalan sezonun 2. yarısını Sivas'ta geçiren Boyd'un yanı sıra 1.5 yıldır sahaya dahi çıkmayan Douglas'ın da Lens ile aynı yanıtı verdikleri ifade edildi.

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