Son dakika transfer haberi: Beşiktaş defans hattına takviyeye hazırlanıyor! Hedefteki isim Nicolas N'Koulou

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkacak olan Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni Asır'un haberine göre Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine düğmeye basan yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou'ya kanca attı.

Torino ile yeni sözleşme imzalamayan N'Koulou için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş'ın, temaslarını sıklaştırıp başarılı ismi kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper için geçen sezon da girişimlerde bulunan yönetim, N'Koulou ile anlaşma sağlayamamıştı. 4 sezondur Torino formasını terleten Nkoulou kariyerinde Monaco, Marsilya ve Lyon formaları da giydi.