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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş defans hattına takviyeye hazırlanıyor! Hedefteki isim Nicolas N'Koulou

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, iddialı bir kadro kurulmasını talep etti. Hırvat stoper Domagoj Vida'da çeşitli tekliflerin gelmesinin ardından defans hattına takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar gündemine daha önce de transfer etmek istediği Nicolas N'Koulou'yu aldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 08:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş defans hattına takviyeye hazırlanıyor! Hedefteki isim Nicolas N'Koulou

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkacak olan Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni Asır'un haberine göre Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine düğmeye basan yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou'ya kanca attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş defans hattına takviyeye hazırlanıyor! Hedefteki isim Nicolas N'Koulou

Torino ile yeni sözleşme imzalamayan N'Koulou için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş'ın, temaslarını sıklaştırıp başarılı ismi kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper için geçen sezon da girişimlerde bulunan yönetim, N'Koulou ile anlaşma sağlayamamıştı. 4 sezondur Torino formasını terleten Nkoulou kariyerinde Monaco, Marsilya ve Lyon formaları da giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş defans hattına takviyeye hazırlanıyor! Hedefteki isim Nicolas N'Koulou

Beşiktaş'ta Vida için ayrılık çanları çalıyor. Cagliari'nin, Vida'nın transferi için gaza bastığı belirtilirken oyuncunun da ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. Torino ve Fiorentina da stoper için devrede.

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