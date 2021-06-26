Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğmeye bastı! Chidozie Awaziem, M'Baye Niang ve Mame Diouf... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğmeye bastı! Chidozie Awaziem, M'Baye Niang ve Mame Diouf... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar ile yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için düğmeye bastı. Yalçın, transfer için yönetime 3 isim verdi. En önemli önceliklerden biri olarak Chidozie Awaziem'i seçen Yalçın, Senegalli forvetler M'Baye Niang ve Mame Diouf da istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:52
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğmeye bastı! Chidozie Awaziem, M'Baye Niang ve Mame Diouf... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Siyah beyazlılar ile yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için düğmeye bastı. Yalçın, transfer için yönetime 3 isim verdi.

Nijerya basınının haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime kapsamlı bir rapor sundu. Rapoya göre Yalçın, siyah beyazlı yönetimden öncelikli olarak Chidozie Awaziem'i istedi.

COSTA'YI REDDETTİ

Haberin detayında ise, Yalçın'ın ayrıca Senegalli forvetler M'Baye Niang ve Mame Diouf'u da istediği ve Chelsea'nin eski golcüsü Diego Costa'yı reddettiği belirtildi.

Awaziem, geçen sezon Portekiz'de Boavista için iyi bir performans sergiledi.

CHIDOZIE AWAZIEM

M'BAYE NIANG

Beşiktaş&#39;ın Rennes&#39;ten ayrılmaya hazırlanan M&#39;Baye Niang&#39;ı transfer etmek istiyor | Goal.com

MAME DIOUF

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