Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğmeye bastı! Chidozie Awaziem, M'Baye Niang ve Mame Diouf... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Siyah beyazlılar ile yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için düğmeye bastı. Yalçın, transfer için yönetime 3 isim verdi.

Nijerya basınının haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime kapsamlı bir rapor sundu. Rapoya göre Yalçın, siyah beyazlı yönetimden öncelikli olarak Chidozie Awaziem'i istedi.

COSTA'YI REDDETTİ

Haberin detayında ise, Yalçın'ın ayrıca Senegalli forvetler M'Baye Niang ve Mame Diouf'u da istediği ve Chelsea'nin eski golcüsü Diego Costa'yı reddettiği belirtildi.

Awaziem, geçen sezon Portekiz'de Boavista için iyi bir performans sergiledi.

CHIDOZIE AWAZIEM





M'BAYE NIANG

MAME DIOUF