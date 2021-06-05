Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

Alanyaspor ile 2020-21 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların peşinde olduğu Salih Uçan, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İŞTE YENİ ADRESİ



Sabah'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi netleşti.