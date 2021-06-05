Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

Alanyaspor ile 2020-21 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların peşinde olduğu Salih Uçan, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Alanyaspor ile 2020-21 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların peşinde olduğu Salih Uçan, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
İŞTE YENİ ADRESİ
Sabah'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi netleşti.
Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti.
BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Salih Uçan, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ ANCAK...
Siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.
NE KADAR KAZANACAK?
3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.
BESAR GUDJUFİ GELECEK HAFTA
Beşiktaş'ın ilk anlaşmaya vardığı isim olan Belasica takımından 17 yaşındaki Besar Gudjufi'nin de gelecek hafta resmen açılanması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK
Siyah-beyazlılara rüya gibi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi pazartesi ya da salı günü yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından yenilenecek.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer alacağı toplantıda Sergen Hoca'ya bonuslarla birlikte sezon başına 20 milyon TL'yi bulan 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Görüşmede gelecek sezonun gidecek ve kalacak isimleri de konuşularak kadro planlaması yapılacak.