Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: kararını verdi! , ve istemişti ( haberi)

Son dakika spor haberi: , ve 'un istediği 'un yıldız oyuncusu , transferle ilgili kararını verdi. 27 yaşındaki oyuncu devine imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:47
Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

ile 2020-21 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, , ve gibi takımların peşinde olduğu , geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

İŞTE YENİ ADRESİ

Sabah'ın haberine göre; ekiplerinden 'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan 'ın yeni adresi netleşti.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, ve 'un teklifine rağmen 'ı tercih etti.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK

Aytemiz ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan , 'a imza atmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ ANCAK...

Siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

NE KADAR KAZANACAK?

3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

BESAR GUDJUFİ GELECEK HAFTA

'ın ilk anlaşmaya vardığı isim olan Belasica takımından 17 yaşındaki Besar Gudjufi'nin de gelecek hafta resmen açılanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Siyah-beyazlılara rüya gibi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi pazartesi ya da salı günü yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından yenilenecek.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

3 YILLIK SÖZLEŞME

Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer alacağı toplantıda Sergen Hoca'ya bonuslarla birlikte sezon başına 20 milyon TL'yi bulan 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istemişti (BJK GS TS spor haberi)

Görüşmede gelecek sezonun gidecek ve kalacak isimleri de konuşularak kadro planlaması yapılacak.

SON DAKİKA