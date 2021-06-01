Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

LYON DA DEVREDE Hürriyet'in haberine göre; Ghezzal'e Monaco'nun ardından Lyon da talip oldu. İki Fransız kulübü, Leicester City ile transfer görüşmelerine başladı.

Bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş'ın ise Leicester City'ye oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazlı kulüp tarafından yapılması yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.