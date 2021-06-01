Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, bir yandan da elindeki takımı korumaya çalışıyor.
Bu futbolcuların başında Rachid Ghezzal geliyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, yaptığı asistlerin yanı sıra son maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.
Siyah-beyazlı yönetim, taraftarın sevgilisi haline gelen Ghezzal için Leicester City ile transfer pazarlığına başlarken, yıldız isme Fransız kulüplerinin de talip olması işleri zora soktu.