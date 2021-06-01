Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Son dakika spor haberleri: transferinde 'a şok haber! devi...

'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 'in siyah-beyazlı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Beşiktaş yönetimi, Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ile pazarlıklara başlarken, siyah-beyazlılara transferde bir dişli rakip daha çıktı. İşte o takım ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 10:26
Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, bir yandan da elindeki takımı korumaya çalışıyor.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Bu futbolcuların başında geliyor. Geçen sezon 'ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, yaptığı asistlerin yanı sıra son maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Siyah-beyazlı yönetim, taraftarın sevgilisi haline gelen Ghezzal için ile transfer pazarlığına başlarken, yıldız isme kulüplerinin de talip olması işleri zora soktu.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

LYON DA DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre; Ghezzal'e Monaco'nun ardından Lyon da talip oldu. İki kulübü, ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Bonservis bedeli ödemek istemeyen 'ın ise 'ye oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazlı kulüp tarafından yapılması yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş'a şok haber! Fransız devi...

Tüm seçenekleri değerlendiren ve yüksek bonservis bedelini ödemek istemeyen siyah beyazlı ekip, Leicester'ın vereceği kararı beklerken, olası ayrılık durumunda B planı da hazır tutuluyor.

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