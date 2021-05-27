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Beşiktaşlı taraftarlardan 'nda çifte kupayla kutlama!

'nda Beşiktaşlı taraftarlar çifte kupayla kutlama yaptı. Siyah-beyazlı yönetici ve taraftarlar, feribotla Boğaz'a açılarak marşlar söyleyip, büyük coşku yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:36
Beşiktaşlı taraftarlardan Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama!

'nda Beşiktaşlı taraftarlar çifte kupayla kutlama yaptı. Siyah-beyazlı yönetici ve taraftarlar, feribotla Boğaz'a açılarak marşlar söyleyip, büyük coşku yaşadı.

tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına Yönetim Kurulu üyeleri , , ve ile Çanakkaleli olan Yardımcı ve Analiz Antrenörü ile Kaleci Antrenörü da katıldı. Beşiktaşlı yöneticiler, ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, çifte kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ve şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Beşiktaş'ın taraftarları, ilk kutlamayı Çanakkale Boğazı'nda feribotta yaptı. Takımlarının bayraklarıyla feribota binen taraftarlara balıkçı tekneleri de eşlik etti. Taraftarlar ellerindeki bayrakları sallayıp, marşlar söyleyerek, çifte kupa ve şampiyonluk sevincini yaşadı. Taraftarlar, Beşiktaşlı yöneticiler ile birlikte feribota getirilen çifte kupayla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyerek, "Sezon sonunda başkanlığında zor şartlarda savaşarak, tertemiz iki kupa kazandık. Kadın futbol takımımızın kupasıyla birlikte 3 kupa kazandık. Futbol liglerinde olan bütün kupaları kazandık. İlk kutlamamızı Çanakkale'de yapıyoruz. 'nin davetlisi olarak buradayız. Kupalarımızla beraber geldik. Bütün sene bize tribüne gelmeden destek veren, uzaktan ruhlarını, yüreklerini hissettiğimiz Beşiktaşlılarla buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Beşiktaş Yardımcı ve Analiz Antrenörü Murat Kaytaz, Çanakkaleli olarak 2 şampiyonluk kupasındaki emeklerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti, "Büyük Beşiktaş taraftarına armağan olsun. Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon bize güzel dileklerini ilettiler" dedi.

Kaleci Antrenörü Levent Açıl ise "Kupayı ilk 'nda kutladık. Burası benim memleketim. Şampiyonluğu hemşehrilerimizle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Sezon biraz sıkıntılı başladı. Daha sonra bir toparlanma süreci yaşadık. Bizim başarımızda takımımızdaki aile, arkadaşlık ortamı ve hocanın birleştirici, iletişimci tavırları rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Boğazı'ndaki kutlamanın ardınan kent merkezinde uzun araç konvoyu oluşturdu.

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