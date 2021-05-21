Beşiktaş Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımı yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yer aldığı kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bulundu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası götürüldü. Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan, siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Kabulün fotoğrafları hem Cumhurbaşkanlığı hem Beşiktaş'ın sitesinden servis edildi.