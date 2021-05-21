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Külliye'de

Cumhurbaşkanı , şampiyonu Külliye’de kabul etti. Erdoğan’ı tam kadro ziyaret eden siyah-beyazlı kulüp, üç kupasını da götürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş Külliye'de
Cumhurbaşkanı , 2020-2021 sezonu şampiyonu olan yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Külliyesi'nde kabul etti. Başkanı ve teknik direktör 'ın da yer aldığı kabulde Bakanı Dr. da bulundu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem Süper Lig hem de götürüldü. Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan, siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Kabulün fotoğrafları hem Cumhurbaşkanlığı hem Beşiktaş'ın sitesinden servis edildi.
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