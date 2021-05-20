Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz: Sizin için dua ettim

: Sizin için dua ettim

, ile yaptığı görüşmede “Baba gözünüz aydın! Şampiyonluğunuz için dua ettim. Tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Burak Yılmaz: Sizin için dua ettim

forması giyen , ile yaptığı görüşmede "Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim" itirafında bulundu. Burak, kongre üyesi olduğu 'ın şampiyonluk sevincini yöneticileri ve eski takım arkadaşlarını arayarak yaşadı. Hutchinson ile görüntülü görüşen Kral, "Baba gözünüz aydın! Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı. Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz. Sizin önünüzde de bir final var ve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kral olduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunu bekliyoruz" yanıtını verdi.

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