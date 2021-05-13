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taraftarının dilinde tek slogan! "Şampiyon sen olacaksın"

maçı biter bitmez, sosyal medyadan taraftarından takıma moral mesajları yağdı. “İşte şimdi tam zamanı, çocuklar inanın” diyen taraftarların dilinde tek bir slogan vardı: Şampiyon sen olacaksın.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş taraftarının dilinde tek slogan! "Şampiyon sen olacaksın"

Fatih 'e kendi sahasında yenilip şampiyonluk ümitlerini son haftaya bırakan 'ta moraller bozulsa da taraftarları siyah-beyazlı her zamanki gibi takımlarının arkasında duruyor. Karagümrük maçının son düdüğünden itibaren sosyal medyada oyunculara destek mesajları atan Beşiktaşlı futbolseverler, hem futbolcu hem kulüp gönderilerine yaptıkları yorumlarla, cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşması için moral veriyor.


"SADECE 1 HAFTA ERTELEDİK"
Özellikle sosyal medya instagram iletilerinde oyuncuları ateşleyen siyah-beyazlıların yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle: "İşte şimdi tam zamanı... Çoçuklar inanın, inanın çocuklar", "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta", "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma", "Beşiktaş varsa umut vardır", "Ölmeden mezara koymayın bizi", "Sıkıntı yok, 1 hafta erteledik", "Kenetlen", " bilemezsin", "Çık sahaya Beşiktaş gibi oyna", "Yapacaksın çünkü sen Beşiktaşsın", "Şampiyon sen olacaksın."


"TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK"
Beşiktaşlı yönetici , 1986-87 ve 1992-93 sezonlarına atıfta bulundu. Urgancılar sosyal medya hesabından, "Şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 1986-1987 sezonu ile 1992-1993 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var! Ama tarih tekerrür etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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