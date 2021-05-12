Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Ghezzal , siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtirken, " Beşiktaş 'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım.

Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım." şeklinde konuşmuştu.