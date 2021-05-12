Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Son dakika spor haberi: 'a transferinde dev rakip!

'in 41. haftasında sahasında 'e 2-1'lik skorla boyun eğen yine de şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda... Siyah-beyazlılar şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Kara Kartal'da ilk hedef sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan . Cezayirli yıldız üstün performansı ile dev kulüpleri de peşine takmış durumda. İşte Beşiktaş'a transferde rakip olan takım ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:20
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde yeniden temsil etmek isteyen siyah-beyazlılarda listenin başında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Kara Kartal, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

"KALMA KONUSUNDA POZİTİFİM"

Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan , siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtirken, "'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa 'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

LYON TALİP OLDU

Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Cezayirli için eski kulübü Olympique Lyon devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Yaptığı asistlerle ön plana çıkan ve Süper Lig'de en çok gol pası veren oyuncu olan Rachid 'in bonservisini 'ın almak istediği bilinirken Fransız devi rakip çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Fransa basınında yer alan haberde; Lyon'un eski futbolcusu 'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Haberde Olympique Lyon'un yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon avro vermeye hazır olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Olympique Lyon'un alt yapısından yetişen Cezayirli orta saha, 2012-2017 yılları arasında Lyon'da 119 maça çıkıp 14 gol ve 20 asistlik katkı yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Siyah beyazlılarla bu sezon ligde 30 maça çıkan , 7 gol ve 17 asist yaparak toplamda 24 gole direkt katkıda bulundu.

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