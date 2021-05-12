Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal transferinde dev rakip!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde yeniden temsil etmek isteyen siyah-beyazlılarda listenin başında Ghezzal bulunuyor.
Kara Kartal, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.
"KALMA KONUSUNDA POZİTİFİM"
Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Ghezzal, siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtirken, "Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım.
Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım." şeklinde konuşmuştu.
LYON TALİP OLDU
Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Cezayirli için eski kulübü Olympique Lyon devreye girdi.
Yaptığı asistlerle ön plana çıkan ve Süper Lig'de en çok gol pası veren oyuncu olan Rachid Ghezzal'in bonservisini Beşiktaş'ın almak istediği bilinirken Fransız devi rakip çıktı.
Fransa basınında yer alan haberde; Lyon'un eski futbolcusu Ghezzal'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor.
Haberde Olympique Lyon'un yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon avro vermeye hazır olduğu belirtildi.
Olympique Lyon'un alt yapısından yetişen Cezayirli orta saha, 2012-2017 yılları arasında Lyon'da 119 maça çıkıp 14 gol ve 20 asistlik katkı yaptı.
Siyah beyazlılarla bu sezon ligde 30 maça çıkan Ghezzal, 7 gol ve 17 asist yaparak toplamda 24 gole direkt katkıda bulundu.