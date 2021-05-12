Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden disiplin sevklerini açıkladı. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Ozan Köprülü ve kulüp görevlisi Cengizhan Öksüz'ün yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte tüm sevkler...



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CENK TOSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi BERKE GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.