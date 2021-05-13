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'tan hakem isyanı! " neden yok!"

, ’nun uçarak ’ın kafasına vurduğu pozisyonda faulü Necip Uysal’ın yaptığına hükmeden hakemlere seslendi: Hadi hakem yanlış (!) gördü, ne iş yapar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan hakem isyanı! "VAR neden yok!"

'ın, kendi evindeki 'e yenilerek şampiyonluk şansını gol averajına bırakmasının ardından, maçın hakemleriyle ilgili kararlar yine büyük tartışmalara yol açtı. 22. dakikada , tekmeyle hem kendi takım arkadaşına hem de 'ın kafasına vurarak faul yaptı. Maçın hakemi ise Necip Uysal'ın faul yaptığı yönünde ilginç bir karar verdi ve Beşiktaş'ın atağa kesilirken Karagümrük serbest vuruş kullandı. Bu kararla çılgına dönen isyan eden siyah-beyazlılar maç sonunda da sosyal medyadan isyan bayrağını çekti: "Hadi hakem pozisyonu yanlış (!) gördü, ya da kaçırdı diyelim. Peki odasındakiler ne iş yapar? Onlar neyi izliyordu da bu pozisyon için hakemi uyarmadılar, tekrar izlemesi için çağırmadılar? Eğer çağırsalar belki de maçın başında Karagümrük 10 kişi kalacaktı. dediği kadar var, siz neyin peşindesiniz!"

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