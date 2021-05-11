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Son dakika haberleri | maçında olay! Maç sonunda saha karıştı

Spor Toto 'in 41. haftasında sahasında 'ü konuk etti. Siyah-beyazlılar kazandığı takdirde büyük ölçüde şampiyonluğu garantileyeceği maçta, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş maçının ardından ise saha bir anda karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik ekiptekiler soyunma odası koridorlarında birbirine girdi. İşte o görüntüler ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:12
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Karagümrük maçında olay! Maç sonunda saha karıştı

'de lider durumda bulunan , sahasında 'e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. 'ın da deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar, rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.

İşte o görüntüler;





*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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