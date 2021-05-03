Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Son dakika spor haberleri: 'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

'da bu sezon gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan , 'in dev takımlarını peşine takmıştı. Transferde birçok kulübün radarına giren yıldız futbolcunun yeni takımı ise belli oldu. Süper Lig devi ile 3 yıllığına anlaşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:05
Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Şampiyonluk yarışının kıran kırana yndığı 'de takımlar, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferin en gözde isimlerinden biri de forması giyen ...

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Bu sezon formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Salih, adeta yeniden doğdu.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"
devlerinin transfer listesine giren geleceği hakkında, "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Salih'i Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak isterken, 27 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Sezon sonu serbest kalacak olan yıldız futbolcunun anlaşma sağladığı takım belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI
'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş, transferinde de rakiplerini geride bırakarak başarılı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

TORUNOĞULLARI TRANSFERİ BİTİRDİ
Millyet'te yer alan habere göre; bugüne kadar önemli transferlere imza atan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları devreye girerek 'la 3 yıllığına el sıkıştı.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

YILLIK 8 MİLYON TL KAZANACAK
Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu. Maaşını TL üzerinden alacak olan , yıllık 8 milyon TL kazanacak.

Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

78 KEZ MİLLİ OLDU
27 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.

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