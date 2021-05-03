Son dakika spor haberleri: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! İşte alacağı ücret

Şampiyonluk yarışının kıran kırana yndığı Süper Lig'de takımlar, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferin en gözde isimlerinden biri de Alanyaspor forması giyen Salih Uçan...
Bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Salih, adeta yeniden doğdu.
"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"
Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Salih Uçan geleceği hakkında, "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.