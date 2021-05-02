Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Değerini 60 kat artırdı

RACHID GHEZZAL

Kiralık katılan Cezayirli sağ bek, 17 asistle takımın ana üreticisi oldu. Asist sıralamasında ilk sırada olan Ghezzal ayrıca kendi kariyerinin de en çok gol pası verdiği sezonu geçiriyor. Cezayirli, 5 kez de ağları sarstı.





VALENTIN ROSIER

Sadece 200 bin Euro'ya geçici transfer olan Rosier, lig ve kupada 2 gol 7 asistle hücuma maksimum verim sağlarken, kulüp kariyerinin ilk lig golünü de bu sezon Beşiktaş'ta kaydetti.