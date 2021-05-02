Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Değerini 60 kat artırdı

Hatayspor'u farklı mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği futbolculardan yana yüzü gülüyor.
Hatayspor'u farklı mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği futbolculardan yana yüzü gülüyor.
Satın alma ve kiralama bedeli olarak toplamda 1 milyon 180 bin Euro (10 milyon TL) harcayan siyah-beyazlı ekip futbolcularından maksimum katkı almayı başardı.
İşte o isimler ve maliyetleri...
ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın en büyük kozlarından Abuoubakar, 15 kez ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Bedelsiz gelen Kamerunlu futbolcu son haftalarda sakat olsa da, Beşiktaş'ı uzun süre hücumda taşıdı.
RACHID GHEZZAL
Kiralık katılan Cezayirli sağ bek, 17 asistle takımın ana üreticisi oldu. Asist sıralamasında ilk sırada olan Ghezzal ayrıca kendi kariyerinin de en çok gol pası verdiği sezonu geçiriyor. Cezayirli, 5 kez de ağları sarstı.
VALENTIN ROSIER
Sadece 200 bin Euro'ya geçici transfer olan Rosier, lig ve kupada 2 gol 7 asistle hücuma maksimum verim sağlarken, kulüp kariyerinin ilk lig golünü de bu sezon Beşiktaş'ta kaydetti.
CYLE LARIN
Sezon başında Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ancak Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımda kalan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımda bu sezon 22 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
JOSEF DE SOUZA
İki yıllık özlem sonrası Türkiye'ye bedelsiz bir şekilde dönen orta sahanın dinamosu, önemli maçlarda 3 kez skora etki etti (2 gol - 3 asist). Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki paslarıyla maçı kazandırdı, Galatasaray'a karşı da açılış golünü kaydetti.
WELINTON
Takas yoluyla transferi gerçekleşen tecrübeli stoper 32 maçta 1 gol attı. Ayrıca, savunmada en çok rakip şutu engelleyen ve en çok hava top kazanan isim olarak katkı sağladı.
GÖKHAN TÖRE
Bir sezonun ardından tekrar Beşiktaş'a dönen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlıkla boğuşmasına rağmen son haftalarda sahneye çıktı ve 18 maçta 3 gol ağlara gönderirken, 1 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
N'SAKALA
Bedelsiz takıma katılan Kongolu sol bek 1 gol atıp 2 de asist yaparken, Kayserispor karşılaşmasında ise penaltı yaptıran isimdi.
MONTERO
Atletico Madrid'den bedelsiz kiralanan 22'lik stoper, oynadığı maçlarda savunmada güven verdi. 13 lig maçında oynayan matador, maç başı 2.8 top uzaklaştırmasıyla takımının en iyisi olarak ön plana çıktı.
RIDVAN VE ERSİN DEĞERİNE DEĞER KATTI!
Sol bekte N'Sakala'ya alternatif olması için A Takım'a alınan Rıdvan rekabetten iyi sonuç aldı. 19'luk genç futbolcu, forma giydiğinden beri 2,5 kat değeri yükseldi.
Rıdvan ilk müsabakasına 9 Eylül 2020'de Rio Ave'ye karşı oynadı. Genç futbolcunun piyasa değeri 400 bin euro'dan 1.9 milyon euro'ya yükseldi. Ersin ve Rıdvan gösterdikleri performansla hocasının yüzünü kara çıkarmadı. İki genç futbolcu 6 ayda performanslarını artırınca değerlerini yükselttiler.
ERSİN 60 KAT DEĞER KAZANDI!
Sezon başında 'Kaleye takviye istemiyorum' diyerek eldiveni teslim ettiği 20 yaşındaki Ersin, ilk maçından bu zamana kadar 60 kat değer kazandı.
25 Ağustos 2020'de PAOK müsabakasında siyah beyazlı formayı giyen Ersin'in 50 bin euro olan piyasa değeri son açıklanan Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro olarak kayda geçti.