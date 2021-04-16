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Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Ayrılıyor ve yeni takımı...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol futbolcunun menajeri İtalyan basınına oyuncusunun geleceği hakkında konuşurken, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını ve 'ye transferinin mümkün olduğunu ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:16 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:17
Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Ayrılıyor ve yeni takımı...

'ın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol savunmacı 'nun menajeri Alejandro Camano, İtalyan basınına konuştu.

Camano, Montero'nun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklarken, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından için son kararı vereceğini aktardı.

İspanyol oyuncunun menajerinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Francisco Montero'nun transferine ilişkin ile konuşabilirim. Şu anda kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmelerimi gerçekleştiriyorum. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek. Onun iyi bir sol ayağı var. Türkiye'ye oynamak Montero için iyi bir deneyim oldu. Harika bir sezon geçiriyor ve umarım takımı şampiyon olur. Atletico'ya döndüğümüzde Diego Simeone ile konuşacağız. Napoli konusuna gelecek olursak, neden olmasın?"

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