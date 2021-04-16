Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş transferi bitirdi"

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Uzundurkan, Beşiktaş'ın Salih Uçan bombasını patlattı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Salih Uçan'ın Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu Galatasaray, Fatih Terim nedeniyle çok istiyordu. Transferde ön görüşme yapılmıştı ve sezon sonuna bırakılmıştı.

Trabzonspor da nabız yokladı ve devreye girdi ama şunu öğrendim, Beşiktaş Salih Uçan'ı bitirmiş. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Islak imzayı görmedik ama prensip anlaşması yapılmış.