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Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! " transferi bitirdi"

Son dakika transfer haberi: 'de liderlik koltuğuna oturan ve şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Usta yorumcu, siyah beyazlıların bombasını patlattı. İşte tüm detaylar...  | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 16:52 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 17:11
Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş transferi bitirdi"

'de liderlik koltuğuna oturan ve şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Uzundurkan, Beşiktaş'ın bombasını patlattı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Salih Uçan'ın Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu Galatasaray, Fatih Terim nedeniyle çok istiyordu. Transferde ön görüşme yapılmıştı ve sezon sonuna bırakılmıştı.

Trabzonspor da nabız yokladı ve devreye girdi ama şunu öğrendim, Beşiktaş Salih Uçan'ı bitirmiş. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Islak imzayı görmedik ama prensip anlaşması yapılmış.

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