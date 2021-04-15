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Abou kulübede!

Cenk’in sakatlığı sonrası gözlerin çevrildiği dün de takımdan ayrı çalıştı. Kamerunlu, maçına kulübede yerini alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Abou kulübede!
, 'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda en çok merak konuların başında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Cenk'in yerine kimin forvette forma giyeceği geliyor. Sağlık durumu merakla beklenen dün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun bugün yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun A.Gücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk 11'de oynatılması beklenmiyor. Bu durumda forvette yine Larin görev yapacak.
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