Abou kulübede!

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda en çok merak konuların başında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Cenk'in yerine kimin forvette forma giyeceği geliyor. Sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar dün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun bugün yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun A.Gücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk 11'de oynatılması beklenmiyor. Bu durumda forvette yine Larin görev yapacak.