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Son dakika spor haberleri: devleriyle yarışıyor! Son 5 yılda...

Spor Toto 'de şampiyonluğa koşan , son 5 yılda sergilediği performansla 'ya damga vurdu. 2016-2021 arasındaki galibiyetlerin yüzde 19.8'ini en az 3 gol atarak alan Kartal; , , B.Münih ve gibi takımların ardından listeye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Avrupa devleriyle yarışıyor! Son 5 yılda...

'de şampiyonluğa doludizgin giden , son 5 sezona bakıldığında da 'nın en iyileri arasında. 2015-16 ve 2016-17'de sezonu şampiyonlukla kapatan siyah-beyazlılar, 3 sezonluk aranın ardından bir kez daha zafere çok yakın.

'nin araştırmasına göre; Avrupa'nın 10 major liginin alındığı değerlendirmede Kara Kartal ligi domine eden takımlar arasında gösterildi.

Sabah'ın derlediği habere göre; 2016'dan başlayıp 21 Mart 2021'e kadar yapılan değerlendirmede Beşiktaş, maçlarının yüzde 19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı.

BEŞİKTAŞ 8'İNCİ SIRADA
Listede Hollanda ekibi , en az 3'er golle müsabakalarının %39.4'ünü kazanırken, takipçisi Paris Saint-Germain'in ise en az 3 gol atıp kazandığı maç sayısı %36.3 oldu. (%33.7), B.Münih (31.8), M.City (%28.9), (%25.6) ve 'ün (23.6) ardından Beşiktaş sıralamada 8. oldu.

'ın talebeleri, bu sezon ise toplamda 13 galibiyetini en az 3 gol atarak elde etti.

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