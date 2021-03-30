Ghezzal'ı aratmam

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanacak maç için Kevin N'Koudou'yu hazırlıyor. Siyah-beyazlılarda ligin asist kralı Rachid Ghezzal, sarı kart cezası sebebiyle Kasımpaşa karşısında görev alamayacak. Takımın skora en çok katkıda bulunan isimlerinden biri olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın forma giyemeyecek olmasından dolayı teknik patron Sergen Yalçın, N'Koudou ile özel görüşmeler yapıyor.

7 GOLE KATKI YAPTI

Kasımpaşa maçında forma giymek için sabırsızlandığını belirten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ghezzal'ın şampiyonluk yolunda ne kadar katkı verdiğini biliyorum. Bu maçta Ghezzal'ı aratmamak için elimden geleni yapacağım. Daha fazla asist yapmak istiyorum. Yüzde 100 hazır durumdayım" ifadelerini kullandı. Bu sezon genelde yedek kulübesinde şans bekleyen Kevin N'Koudou, forma giydiği 27 maçta 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.