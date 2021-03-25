Ülke puanı olarak 18. sıraya kadar gerileyen Türkiye'de Süper Lig şampiyonu yeni sezonda son kez Devler Ligi'ne doğrudan katılabilecek.

Beşiktaş da sezon sonunda mutlu sona ulaşıp son bileti kapmak istiyor. Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bir yandan da kadro planlaması için çalışmalara başladı.