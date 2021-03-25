Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı

Son dakika spor haberi: 'tan harekatı

Şampiyonluğun güçlü favorisi , Bodo Glimt’in 27 yaşındaki usta golcüsü ’in peşinde. Skorer forvet geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol attı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:32 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. , sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

Ülke puanı olarak 18. sıraya kadar gerileyen Türkiye'de Süper Lig şampiyonu yeni sezonda son kez Devler Ligi'ne doğrudan katılabilecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

da sezon sonunda mutlu sona ulaşıp son bileti kapmak istiyor. Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bir yandan da kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

BU SEZON DEVRE ARASI ALINMADI

Takıma golcü transferi için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda ise gündem ...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

Devre arasında da kadrosuna katmak istediği süper golcü için harekete geçen , istediği yanıtı alamayınca sezon sonu için transferi bitirme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol atarak takımına şampiyonluğu getiren isim için Devler Ligi kozu kullanılacak. Trabzonspor'un da listesinde olan golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi kozuyla kadroya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Sezon sonu Kasper Junker geliyor

Kulüp kariyerinde 165 resmi maçta forma giyen Danimarkalı forvet, rakip fileleri 58 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı. 84 gole direkt katkı yapan Janker'in, Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

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