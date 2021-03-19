Atiba: Kozumuz öz güven

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Fenerbahçe derbisinde tek amaçlarının galibiyet olduğunu ifade etti. Önemli bir karşılaşma olduğunu ancak bu maçın şampiyonluk anlamına gelmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Atiba, "Büyük bir maç, önemli bir derbi karşılaşması. Uzun zamandır bekliyoruz. 2 zor Başakşehir maçının ardından bu maça çıkacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Bu maçta 3 puana odaklandık. Özgüvenimiz yüksek ama bu da fazla özgüven anlamına gelmeyecek. Yaptığımız şeyi yaparak 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.



KİMSE TAKIMDAN BÜYÜK DEĞİL

Takımdaki futbolcuların birbirleriyle ilişkisinin çok iyi olduğunu da söyleyen Atiba, "Kimse takımdan büyük değil. Bir hedef ve amaç için buradayız. Saha içinde ve dışında iyi ilişkilerimiz var. İlk yarıda oynadığımız F.Bahçe ve öncesindeki Başakşehir maçları çok iyiydi. Bu tarz maçlar inanç ve özgüven kazandırdı. Art arda kazanmak da bunu pekiştirdi. Üzüldüğüm maç olarak iç sahada oynadığımız Trabzonspor maçını söyleyebilirim. İyi oynadık ama detaylarda kaybettik. İyi gidiyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



BAŞARIYA AÇIZ

Kanadalı yıldız, "Savunma ve hücumda oynarken her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı ve başarıya aç oyuncumuz var. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Her karşılaşmada üzerime düşeni yapıyorum. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapıp katkı sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Orjinal mevkiisinin 6 numara olduğunu söyleyen Atiba, "Maçın gidişatına göre hücuma çıkıyorum. Takımda kaliteli hücum oyuncularımız da var. Ama baktığınızda 6 numara oynuyorum ve maç içinde hücuma katkı vermem gerektiğinde bunu yapıyorum" dedi.



Atiba, 3 çocuğu olduğunu ve 2 şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine "2 şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce kendisi için, "Atiba Hutchinson devam etmek isterse, bırakmak isterse ya da teknik ekibe katılmak isterse, biz onun isteğine göre hareket ederiz" açıklaması hakkında konuşan başarılı futbolcu, "Hocamıza sözleri için teşekkür ederim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Aklımda devam etmek var. Futbolun ardından teknik ekipte yer almak bir ihtimal. Alternatifleri değerlendireceğiz" dedi.



"JOSEF ÇOK FARKLI"

Josef de Souza'nın çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Atiba, "Performansı beni ve bütün takımı üst seviyeye çıkarıyor. Ben hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Bütün hataları ve açıkları kapatan, çok akıllı bir futbolcu. O bölgede oynayan bir oyuncunun sahip olması gereken bütün özelliklere sahip, takımı bir seviye ileriye taşıyor" diye konuştu.



"ENERJİMİZ YÜKSEK"

Şampiyonluk yolunda gerekli her şeye sahip olduklarını ifade ederek cümlelerine devam eden Atiba, "Atmosfer dışarıdan da görünüyordur. Takım enerjimiz yüksek ve uzun süredir böyle. Saha içinde ve saha dışında bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maça ayrı bakıyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor ve yaklaştıkça da bunu daha çok hissediyoruz" dedi.



"İKİ TAKIM İÇİN DE SAVAŞ OLACAK!"

Atiba, pazar günü oynayacakları F.Bahçe maçına ilişkin, "Derbiler zordur. Her iki takım için de önemi çok yüksek karşılaşmalar oluyor. Ligdeki yeri iyi olan 2 takım karşılaşacak. Biz de onlar da maçın önemini biliyor. Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan olacak. Kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.



"CYLE LARIN EKSİK TAMAMLIYOR"

Atiba Hutchinson, vatandaşı Cyle Larin'in de performansını değerlendirerek, "Cyle Larin bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Hücumda eksiklik yaşadığımızda bu eksikliği tamamlayan bir oyuncu. Özgüveni yüksek ve her an skora katkı yapabilecek bir seviyede. Onun durumu da beni memnun ediyor" ifadesini kullandı.