Altın kafa Vida

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i mağlup ederken Domagoj Vida yine kafasını konuşturdu. Hırvat futbolcu, N'Koudou'nun ortasında çok iyi pozisyon aldı, kafasıyla mermi gibi bir şut çıkarıp ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 3 defa fileleri sarsmıştı, kupada ise ilk golünü kaydetti. Karşılaşma sonunda konuşan Vida, "Finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Her iki kulvarda da yolumuza iyi şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz sezon sonunda iki kupayı da müzemize götürmek" ifadelerini kullandı.