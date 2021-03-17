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Altın kafa Vida

Beşiktaş’ın Başakşehir’i devirdiği maçta Hırvat stoper müthiş bir kafa golü attı. Takımının finale çıkmasına yardımcı oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:46 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:56
Altın kafa Vida

yarı finalinde Beşiktaş, 'i mağlup ederken yine kafasını konuşturdu. Hırvat futbolcu, N'Koudou'nun ortasında çok iyi pozisyon aldı, kafasıyla mermi gibi bir şut çıkarıp ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, 'de 3 defa fileleri sarsmıştı, kupada ise ilk golünü kaydetti. Karşılaşma sonunda konuşan Vida, "Finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Her iki kulvarda da yolumuza iyi şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz sezon sonunda iki kupayı da müzemize götürmek" ifadelerini kullandı.

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