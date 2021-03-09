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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı o listeye girdi!

Son dakika spor haberi... Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş’ın genç file bekçisi , 5. sırada yer aldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:44
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Ersin Destanoğlu o listeye girdi!

(CIES), yayımladığı raporla gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listeye İngiliz oyuncular damga vuruken, Beşiktaş'ın kalesini koruyan da 5. sırada yer aldı. Listenin başında ise 'de forma giyen yer aldı. İkinci sırada 'da mücadele gösteren , 'da forma giyen ise üçüncü sırada yer aldı.



ERSİN, LİSTEDEKİ TEK TÜRK!
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi , yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22'si olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi. Genç yıldız 10 mücadelede de kalesini gole kapadı.

İSMİ AVRUPA EKİPLERİYLE ANILIYOR
Beşiktaş'ta 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan genç yıldız, birçok ekibinin radarına girdi. ve başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldivenin performansını yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi.

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