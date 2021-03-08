Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Şampiyonluk virajı! İşte Beşiktaş'ı bekleyen 4 zorlu maç

Son dakika spor haberleri: Şampiyonluk virajı! İşte 'ı bekleyen 4 zorlu maç

'de liderliğe yükselen , 4 maçlık kritik bir dönemece giriyor. Siyah-beyazlı ekip, sırasıyla , , ve ile oynayacak. Zorlu öncesi teknik direktör , "4 maçı kayıpsız atlatırsak yolumuz sonuna kadar açılacak" diyerek oyuncularını motive ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:37
Son dakika spor haberleri: Şampiyonluk virajı! İşte Beşiktaş'ı bekleyen 4 zorlu maç

keskin bir viraja giriyor… 'i yenerek zirveye yerleşen , önündeki 4 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Beşiktaş sırasıyla , , ve ile karşılaşacak.

Sergen Yalçın da kirtik maçlar öncesinde kurmaylarıyla sürekli hesap yapıyor. 'de yer alan habere göre oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Bu 4 maçı kayıpsız geçersek yolumuz sonuna kadar açılır" dedi.

9 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ

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