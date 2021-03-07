Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

Son dakika spor haberi: 'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

Son dakika spor haberi... 'ta kiralık olarak forma giymesinin ardından kulübü 'e dönen Mısırlı oyuncu , verdiği bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Beşiktaş serüvenine dair de açıklamalarda bulunan Elneny "Beşiktaş'ta iyi oynadım" dedi. İşte o sözler... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 19:26
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

Geçen sezon kiralık olarak forması giyen ve bu sezon 'de düzenli olarak oynayan bir oyuncu haline gelmeyi başaran Muhammed Elneny, The Athletic'e konuştu ve kariyerini anlatırken, Beşiktaş'ta iyi oynadığını da ekledi. İşte Elneny'nin sözleri...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARDI"
'da Al Mokawloon'da oynarken bir gazeteci bana, 'Senin hayalin ne?' diye sordu. Ben de, 'Dünyanın en büyük takımında oynamak istiyorum' dedim. Bana, 'Mo...' dedi, cümlesini bile tamamlamadı çünkü deli olduğumu düşünüyordu. Mısır'da kimse böyle düşünemezdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"ANNEM HEP YANIMDAYDI"
Annemi kaybettim ama tüm yolculuğumda benimleydi. Onu çok sevdim ve şimdi daha da çok seviyorum. Şimdi arabalarımız, her şeyimiz var. O zamanlarda paramız yoktu. El-Mahalla'dan Kahire'ye her hafta 3 kere trenler ve otobüslerle giderdik. Aynı gün gidip dönmek zorundaydık. Çok küçük olduğum için yanımda biri olmalıydı ve annem hep yanımdaydı. 'ın en büyük takımında oynadım, gerçekten mutluyum. Çok şey öğrendim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"OKULA GİDİYORUM DER GİTMEZDİM"
Aklımda tek şey vardı, o da futbol oynamaktı. Anneme ve babama okula gidiyorum diyordum ama gitmiyordum. Okul saati bittikten sonra eve dönüp, çantamı bırakıp tekrar futbol oynamaya çıkardım. Akşam 5'te bir şeyler yemek için eve dönüp, tekrar oynamaya çıkardım. Ama bütün sınavlarımı da geçtim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"ARSENAL DEDİKLERİNDE İNANMADIM"
Basel'e transfer oldum, orayı çok sevdim. Başkan beni 'in istediğini söyleyince kulaklarıma inanamadım. 1-2 dakika hiçbir şey duyamadım. 'Gerçekten mi, şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biriydi ve bana mantıklı gelmemişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"BEŞİKTAŞ ÖNCESİ KALMAK İSTİYORDUM"
'a gitmeden önce 'e, kalıcı olarak ayrılmak istemediğimi söylüyordum. Arsenal benim için müthiş bir kulüp. Bir aileyiz ve benim için de en önemlisi aile gibi hissettiren bir kulüpte olmak. İnsanlar arasındaki sıcaklığı hissetmeyi seviyorum. Dünyanın en büyük kulübüne de gitsem, bunu hissetmediğimde mutlu olmam.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"BEŞİKTAŞ SONRASI DA ARSENAL'İ İSTEDİM"
'ta iyi oynadım. Ligde 3. olduk ve Şampiyonlar Ligi bileti aldık. menajerimi çağırdı ve, 'Mo, yeni bir kulüp bulmalısın' dedi. Ben 'Tamam, bulurum ama neden?' dedim. 'Yeni oyuncular alacağız' dediler, 'Problem yok' dedim. Menajerimle konuştum ve 'Mümkünse Arsenal'e dönmek istiyorum' dedim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"ARTETA BENİ İSTEDİ"
Sezon öncesinde Arteta geldi ve benimle tekrar konuştu. Takımla çalışmamı istediler. Gerçekten mutluydum, yeni bir oyuncu gibiydim. Şansımı yakaladığımı hissettim, herkese hak ettiğimi ve bir başka menajerim 'Kiralık git' demek zorunda kalmayacağını göstermeliydim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"ARSENAL İLE SAVAŞIYORUZ"
Şu anda ile mücadele veriyoruz, savaşıyoruz. Kaliteli bir takımımız var, başarıya açız. Kazanmak için herkes çok çalışıyor, bunu soyunma odasında hissediyoruz. Takımda gerçekten şu anda kazanma ruhu var.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

"ARSENAL'DE BİR AİLEYİZ"
Etrafındaki insanlar senin hata yapmanı bekliyorsa, futbol oynayamazsın. 'de herkes yardım etmek istiyor. Her gelene de iyi hissetmesi gerektiğini söylüyorlar. Arsenal'in kültürü bu. Gerçekten burada bir aileyiz.

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