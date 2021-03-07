Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'den itiraflar! "Menajerimle konuştum ve..."

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu sezon Arsenal'de düzenli olarak oynayan bir oyuncu haline gelmeyi başaran Muhammed Elneny, The Athletic'e konuştu ve kariyerini anlatırken, Beşiktaş'ta iyi oynadığını da ekledi. İşte Elneny'nin sözleri...

"DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARDI"

Mısır'da Al Mokawloon'da oynarken bir gazeteci bana, 'Senin hayalin ne?' diye sordu. Ben de, 'Dünyanın en büyük takımında oynamak istiyorum' dedim. Bana, 'Mo...' dedi, cümlesini bile tamamlamadı çünkü deli olduğumu düşünüyordu. Mısır'da kimse böyle düşünemezdi.