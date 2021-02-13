Beşiktaş'ta savunma çöktü

G.Birliği maçı öncesi defans hattındaki 4 oyuncunun forma giyemeyecek olması sıkıntı yarattı. Sol bek yok, takımdaki tek orijinal stoper Welinton!
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:39Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta , pazartesi günü oynanacak G.Birliği maçı öncesinde defans hattı tam anlamıyla çöktü. Siyah-beyazlılarda 4 savunma oyuncusu Başkent deplasmanda forma giyemeyecek. Domagoj Vida ile Fabrice N'Sakala kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Savunmanın solunda görev yapan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz da geçirdiği sakatlık sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Pazartesi günü görev yapamayacak isimlere, önceki gün oynanan kupa maçında sakatlanan Montero da dahil oldu.
ATİBA STOPERE GEÇİYOR
Ankara deplasmanında Welinton- Montero ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Sergen Yalçın, Montero'nun sakatlanmasıyla bu bölgeye alternatif aramaya başladı. Sol bekte N'Sakala'nın cezalı, Rıdvan'ın da sakat olması sebebiyle Necip Uysal'ı oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adam, genç stoperlerden Serdar Saatçi'nin da Ümit Milli Takım kampına dahil olması nedeniyle Welinton'un yanında kimi oynatacağını düşünüyor. Atiba'nın hafta başındaki maçta stoper mevkiinde görev yapabileceği öğrenildi.