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Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

'in 23. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Liderlik yarışında Trabzonspor'dan yara alan Beşiktaş, ile birlikte çıkış arayan Antalyaspor'u yenerek zirvede tutunmak istiyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem yönetiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:58
Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem yönetiyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: , , , , , Eren, , , , Imeri,

Beşiktaş: , , Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 50. KEZ

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü , Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da 'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.

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