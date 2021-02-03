Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 50. KEZ

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.