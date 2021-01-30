İlk maçı unutun!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Trabzonspor derbisi öncesinde oyuncularını uyardı. Ligin ilk yarısının en başarını hocası olan Yalçın, pazar akşamı konuk edecekleri Trabzonspor maçı öncesinde rakiplerinin eksi ve artılarını oyuncuları ile paylaştı Ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda iyi bir takımla oynayacaklarını anlatan ve Ekuban'ın şut yollarının kapatılmasını isteyen Sergen Yalçın; rakibin bireysel yetenekli oyuncularına pozisyon verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Nwakaeme'ye dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, kKaleye frikik atılacak tehlikeli bölgelerden pozisyon verilmemesini istedi. Ligin ilk maçındaki Trabzonspor'la pazar akşamı karşılaşacakları Trabzonspor arasında çok farklar olacağının altını çizen Yalçın, yenik duruma düşseler bile oyunu asla bırakmamalarını da ifade etti.